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Юлия Ахмедова
Киноафиша Юлия Ахмедова

Юлия Ахмедова

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый стендап-концерт Юлии Ахмедовой в МТС Live Холл Воронеж

Воронеж готовится к яркому событию в мире стендапа. На сцене МТС Live Холл выступит Юлия Ахмедова с сольным концертом, который обещает множество неожиданных шуток и свежих историй. Во время шоу зрители смогут оценить новые материалы, которые не представлены в сети. Это отличная возможность увидеть любимую комедиантку в новом свете.

Концерт «RO DBT» перенесет зрителей в мир юмора, наполненный остроумными наблюдениями и искрометными шутками. Юлия Ахмедова известна своим уникальным стилем и способностью подмечать забавные моменты повседневной жизни. Её выступления полны ярких эмоций, что делает их отличным выбором для ценителей качественного стендапа.

Не упустите шанс посетить это уникальное событие! Концерт станет не только источником хорошего настроения, но и отличной возможностью провести незабываемый вечер в компании близких или друзей.

Исполнители
Ахмедова Ю

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В других городах
Ноябрь
15 ноября воскресенье
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж

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