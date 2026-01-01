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Юлия Ахмедова
Киноафиша Юлия Ахмедова

Юлия Ахмедова

18+
Возраст 18+

О концерте

Юлия Ахмедова: сольный концерт в Перми

Юлия Ахмедова, известная комедийная актриса и автор, приглашает вас на свой сольный концерт в Перми. Это событие обещает стать ярким моментом театрального сезона и подарить зрителям незабываемые эмоции.

О программе

На концерте Юлия представит новый материал, который включает в себя остроумные наблюдения о повседневной жизни, семейных отношениях и многом другом. Её стиль отличает искренность и чувство юмора, благодаря чему зрители смогут не только посмеяться, но и задуматься о важных вещах.

Почему стоит пойти

Если вы ищете вечер, наполненный смехом и позитивом, этот концерт — идеальный выбор. Юлия уже завоевала сердца зрителей в разных городах России, и Перми она тоже обещает подарить свой неповторимый стиль и заряд положительной энергии.

Узнайте больше

Не упустите возможность увидеть Юлию Ахмедову вживую! Концерт состоится в уютном зале, где каждый зритель сможет насладиться атмосферой общения и радости. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех новостей!

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В других городах
Октябрь
17 октября суббота
19:00
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а

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