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Юлия Ахмедова
Киноафиша Юлия Ахмедова

Юлия Ахмедова

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой «РО ДБТ»

Готовьтесь к встрече с удивительным миром юмора на новом сольном стендап-концерте Юлии Ахмедовой «РО ДБТ». Это выступление обещает стать уникальным опытом, где личное переплетается с общественным, а искренность – с юмором.

Юлия Ахмедова, известная своей проницательностью и смелостью, поднимает темы, которые многие предпочитают обсуждать только с близкими друзьями или фиксировать в своих заметках. В её выступлении каждый сможет узнать себя, ведь наблюдательность и радикальная открытость становятся главными героями вечера.

Концерт «РО ДБТ» – это не просто хорошее развлечение. Он создаёт атмосферу, где становится легче дышать, идеален для тех, кто ценит искреннее взаимодействие и хочет посмеяться над собственными неловкостями. Приходите за юмором, оставайтесь за искренностью!

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
30 октября пятница
19:00
Пирамида Казань, Московская, 3
14 ноября суббота
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3

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