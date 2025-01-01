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Юлий Ким. Давайте негромко, давайте вполголоса
Билеты от 4000₽
Киноафиша Юлий Ким. Давайте негромко, давайте вполголоса

Юлий Ким. Давайте негромко, давайте вполголоса

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Концерт Юлия Кима в лектории «Прямая речь»

Приглашаем поклонников творчества Юлия Кима на камерный концерт легендарного маэстро в лектории «Прямая речь». В теплой атмосфере уходящего лета мы порадуемся знакомым песням и вместе с Юлием Черсановичем споем самые любимые хиты: «Белеет мой парус», «Ходят кони», «Журавль по небу летит» и многие другие.

Творчество Юлия Кима

Творчество Юлия Кима знакомо многим благодаря песням на его стихи к кинохитам, которые с удовольствием пересматривают все поколения. Он автор известных песен из любимых советских фильмов «Бумбараш», «Пять вечеров», «Обыкновенное чудо» и многих других. В программе концерта будут как знакомые, так и новые композиции, которые вы, возможно, еще не слышали.

Эмоции и общение

Концерт не ограничится только музыкой. Юлий Ким будет общаться с залом, отвечая на ваши вопросы и делясь историями. Это создаст уникальную атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя частью этого музыкального события.

Кто такой Юлий Ким?

Юлий Ким — один из ярчайших представителей первой волны бардов-шестидесятников. Он написал сотни песен для фильмов и спектаклей, обладая безупречным вкусом и тонким чувством юмора. Его творческая палитра столь разнообразна, что скучать точно не придется!

Информация о мероприятии

  • Рекомендуемый возраст: 12+
  • Примерная продолжительность: 1 час 45 минут

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн! Не упустите редкий шанс отдохнуть душой и насладиться живым исполнением любимых песен. Концерт Юлия Кима — это не просто музыкальный вечер, это встреча с эпохой, с воспоминаниями и с самим собой.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:00 от 4000 ₽

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