Юлий Ким. Давайте негромко, давайте вполголоса

Концерт Юлия Кима в лектории «Прямая речь»

Приглашаем поклонников творчества Юлия Кима на камерный концерт легендарного маэстро в лектории «Прямая речь». В теплой атмосфере уходящего лета мы порадуемся знакомым песням и вместе с Юлием Черсановичем споем самые любимые хиты: «Белеет мой парус», «Ходят кони», «Журавль по небу летит» и многие другие.

Творчество Юлия Кима

Творчество Юлия Кима знакомо многим благодаря песням на его стихи к кинохитам, которые с удовольствием пересматривают все поколения. Он автор известных песен из любимых советских фильмов «Бумбараш», «Пять вечеров», «Обыкновенное чудо» и многих других. В программе концерта будут как знакомые, так и новые композиции, которые вы, возможно, еще не слышали.

Эмоции и общение

Концерт не ограничится только музыкой. Юлий Ким будет общаться с залом, отвечая на ваши вопросы и делясь историями. Это создаст уникальную атмосферу, где каждый сможет почувствовать себя частью этого музыкального события.

Кто такой Юлий Ким?

Юлий Ким — один из ярчайших представителей первой волны бардов-шестидесятников. Он написал сотни песен для фильмов и спектаклей, обладая безупречным вкусом и тонким чувством юмора. Его творческая палитра столь разнообразна, что скучать точно не придется!

Информация о мероприятии

Рекомендуемый возраст: 12+

12+ Примерная продолжительность: 1 час 45 минут

Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн! Не упустите редкий шанс отдохнуть душой и насладиться живым исполнением любимых песен. Концерт Юлия Кима — это не просто музыкальный вечер, это встреча с эпохой, с воспоминаниями и с самим собой.