Юкка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Юкка

Юкка

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Сольный концерт Юкки в Москве

13 марта Юкка, известная своими яркими и разнообразными музыкальными стилями, даст большой сольный концерт в клубе Mezzo Forte. Это важное событие станет первой возможностью для поклонников увидеть её живое выступление с музыкантами.

Юкка славится своими песнями, которые словно переносят нас в мир чистого, незамутнённого счастья. Интересный факт: её музыка охватывает множество жанров — от поп-регги и ска второй волны до реггетона, инди и дэнсхолла. Но независимо от стиля, в каждом треке неизменно звучит доброта и тепло.

На концерте ожидается большая программа, включающая любимые хиты поклонников. Поэтому не упустите возможность насладиться живым звуком и атмосферой, которую создаст Юкка и её команда.

Сбор гостей начнётся в 20:00. Приходите, чтобы вместе разделить этот музыкальный вечер и поблагодарить Вселенную за новую встречу с любимой артисткой!

Купить билет на концерт Юкка

Март
13 марта пятница
20:00
Mezzo Forte Club Москва, 1-я Останкинская, 53, ТЦ «Рапира», 2 этаж
от 1000 ₽

