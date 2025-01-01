Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О концерте/спектакле
Киноафиша
Юбилейный вокальный вечер. В.Евтодьева
Юбилейный вокальный вечер. В.Евтодьева
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте/спектакле
Развернуть
Купить билет на концерт Юбилейный вокальный вечер. В.Евтодьева
Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
15 ноября
суббота
19:00
Малый зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Невский просп., 30
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Живая музыка
Вечеринка
Музыкальное лото
14 декабря в 17:00
Суарэ
от 900 ₽
6+
Классическая музыка
Орган при свечах РНБ
19 декабря в 19:00
Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
18+
Живая музыка
Джаз & Самба
12 октября в 19:30
Музыка кофе и вина
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667