Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юбилейный вечер пятидесятилетия Московского Нового драматического театра
Киноафиша Юбилейный вечер пятидесятилетия Московского Нового драматического театра

Спектакль Юбилейный вечер пятидесятилетия Московского Нового драматического театра

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Юбилейный вечер Московского Нового драматического театра

Юбилейный вечер, посвященный 50-летию Московского Нового драматического театра, станет ярким событием для всех любителей театра. Это встреча всех, кто знает и ценит наше художественное пространство.

Как организовать этот вечер так, чтобы он не напоминал шаблонные юбилейные мероприятия с официальными поздравлениями и подарками? Над этой задачей трудятся постоянные авторы наших творчества, возглавляемые Алексеем Спириным. Они обещают сделать вечер необычным и запоминающимся.

50 лет существования театра на краю Лосиного острова — это действительно чудо. В программе вечера запланированы неожиданные встречи и сюрпризы, которые подарят зрителям настоящие театральные моменты.

Следует учитывать, что наш зрительный зал не сможет вместить всех желающих отпраздновать этот юбилей. Мы рекомендуем заранее заботиться о возможности разделить с нами эту радость и стать частью нашего театрального сообщества!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше