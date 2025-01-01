Юбилейный вечер-бенефис Шамсутина Капланова

Юбилейный вечер-бенефис народного артиста Республики Дагестан Шамсутина Капланова

Состоится юбилейный вечер-бенефис народного артиста Республики Дагестан Шамсутина Капланова. Это особое событие станет настоящим праздником для поклонников театра и лакской культуры.

Праздник искусства и благодарности

Вечер пройдет в атмосфере теплоты и уважения, наполнится воспоминаниями, музыкой и благодарностью великому мастеру сцены, посвятившему жизнь служению искусству и своему народу.

Творческие номера и выступления

Зрителей ждут восхитительные творческие номера. Коллеги и друзья Шамсутина Капланова поделятся теплыми словами, олицетворяющими его вклад в развитие театрального искусства.

Участие звезд лакской эстрады

В программе выступят яркие звезды лакской эстрады:

Лариса Гаджиева

Ахмед Ахмедов

Нурианна Каллаева

Карин Кадинаев

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, который объединит сердца зрителей и исполнителей!