Юбилейный вечер-бенефис Шамсутина Капланова

Состоится юбилейный вечер-бенефис народного артиста Республики Дагестан Шамсутина Капланова. Это особое событие станет настоящим праздником для поклонников театра и лакской культуры.
Вечер пройдет в атмосфере теплоты и уважения, наполнится воспоминаниями, музыкой и благодарностью великому мастеру сцены, посвятившему жизнь служению искусству и своему народу.
Зрителей ждут восхитительные творческие номера. Коллеги и друзья Шамсутина Капланова поделятся теплыми словами, олицетворяющими его вклад в развитие театрального искусства.
В программе выступят яркие звезды лакской эстрады:
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, который объединит сердца зрителей и исполнителей!