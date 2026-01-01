Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Юбилейный творческий вечер Гульназ Гариповой
Киноафиша Юбилейный творческий вечер Гульназ Гариповой

Спектакль Юбилейный творческий вечер Гульназ Гариповой

6+
Возраст 6+

О спектакле

Юбилейный творческий вечер Гульназ Гариповой в органном зале пермской филармонии

Пермская филармония приглашает на праздничный концерт невероятной Гульназ Гариповой, солистки филармонии и лауреатки всероссийских и международных конкурсов-фестивалей. В этот вечер на одной сцене с ней выступят яркие артисты, среди которых:

  • Эдуард Морозов (баритон) – лауреат фестиваля «Волшебная кулиса»;
  • Максим Лаптев (тенор) – лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»;
  • Александр Прокопчук (аккордеон) – обладатель множества наград;
  • Ансамбль солистов «Квартет Каравай»;
  • Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина.

Программа вечера обещает быть насыщенной и разнообразной. Зрителей ждут яркие вокальные и инструментальные номера, объединённые темой любви, музыки и творческого пути. Гульназ Гарипова, одна из самых любимых солисток пермской сцены, предстанет перед зрителями в новом свете. Её голоса и charisma поразят вас с первых нот.

Вечер наполнит пространство романсами, народными песнями и эстрадными хитами, где взаимодействие голоса, аккордеона, народных инструментов и оркестра создаст уникальную атмосферу праздника. Юбилейный вечер — это всегда особенное событие с высокой энергией, сюрпризами и любимыми мелодиями, которые станут поводом для искреннего диалога со зрителем.

Не упустите возможность разделить этот незабываемый вечер с Гульназ Гариповой и стать частью настоящего музыкального фейерверка!

Купить билет на спектакль Юбилейный творческий вечер Гульназ Гариповой

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
15 ноября воскресенье
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 750 ₽

В ближайшие дни

Поиск
16+
Драма

Поиск

4 октября в 19:00 Пермский молодежный театр
от 700 ₽
Бал-маскарад
16+
Опера

Бал-маскарад

27 сентября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Барышня-крестьянка
12+
Драма

Барышня-крестьянка

29 сентября в 19:00 Пермский дом актера
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше