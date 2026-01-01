Спектакль Юбилейный творческий вечер Гульназ Гариповой

Юбилейный творческий вечер Гульназ Гариповой в органном зале пермской филармонии

Пермская филармония приглашает на праздничный концерт невероятной Гульназ Гариповой, солистки филармонии и лауреатки всероссийских и международных конкурсов-фестивалей. В этот вечер на одной сцене с ней выступят яркие артисты, среди которых:

Эдуард Морозов (баритон) – лауреат фестиваля «Волшебная кулиса»;

Максим Лаптев (тенор) – лауреат конкурса «Соловьи Прикамья»;

Александр Прокопчук (аккордеон) – обладатель множества наград;

Ансамбль солистов «Квартет Каравай»;

Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина.

Программа вечера обещает быть насыщенной и разнообразной. Зрителей ждут яркие вокальные и инструментальные номера, объединённые темой любви, музыки и творческого пути. Гульназ Гарипова, одна из самых любимых солисток пермской сцены, предстанет перед зрителями в новом свете. Её голоса и charisma поразят вас с первых нот.

Вечер наполнит пространство романсами, народными песнями и эстрадными хитами, где взаимодействие голоса, аккордеона, народных инструментов и оркестра создаст уникальную атмосферу праздника. Юбилейный вечер — это всегда особенное событие с высокой энергией, сюрпризами и любимыми мелодиями, которые станут поводом для искреннего диалога со зрителем.

Не упустите возможность разделить этот незабываемый вечер с Гульназ Гариповой и стать частью настоящего музыкального фейерверка!