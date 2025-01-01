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Юбилейный тур: АнимациЯ 25
Киноафиша Юбилейный тур: АнимациЯ 25

Юбилейный тур: АнимациЯ 25

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Акустический концерт Константина Кулясова в Санкт-Петербурге

2 августа в Санкт-Петербурге, в клубе Jagger, пройдет акустический концерт Константина Кулясова, лидера известной группы «АнимациЯ». Это событие станет частью юбилейного тура группы, приуроченного к её 25-летию. Не упустите возможность стать частью этого мега душевного и яркого мероприятия в середине лета!

Место и время

Концерт состоится по адресу: Санкт-Петербург, площадь Конституции, 2. Начало мероприятия в 19:00.

Что вас ждет?

Константин Кулясов исполнит полтора десятка своих самых известных хитов, а также новые песни из альбома, который готовится к выходу. «Я люблю свою Родину, вроде бы» — эта фраза из песни группы «АнимациЯ» стала крылатым выражением и отражает стиль и настроение творчества Костя.

Будьте в курсе!

Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых песен и погрузиться в атмосферу, которую создает «АнимациЯ». Будьте первыми, кто узнает о новинках и новых хитах группы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
19:00 от 2100 ₽

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