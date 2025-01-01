Юбилейный тур: АнимациЯ 25

Акустический концерт Константина Кулясова в Санкт-Петербурге

2 августа в Санкт-Петербурге, в клубе Jagger, пройдет акустический концерт Константина Кулясова, лидера известной группы «АнимациЯ». Это событие станет частью юбилейного тура группы, приуроченного к её 25-летию. Не упустите возможность стать частью этого мега душевного и яркого мероприятия в середине лета!

Место и время

Концерт состоится по адресу: Санкт-Петербург, площадь Конституции, 2. Начало мероприятия в 19:00.

Что вас ждет?

Константин Кулясов исполнит полтора десятка своих самых известных хитов, а также новые песни из альбома, который готовится к выходу. «Я люблю свою Родину, вроде бы» — эта фраза из песни группы «АнимациЯ» стала крылатым выражением и отражает стиль и настроение творчества Костя.

Будьте в курсе!

Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых песен и погрузиться в атмосферу, которую создает «АнимациЯ». Будьте первыми, кто узнает о новинках и новых хитах группы!