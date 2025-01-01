Меню
Юбилейный тур АнимациЯ 25: Константин Кулясов
16+
О концерте/спектакле

Юбилейный тур группы «АнимациЯ»

Этой осенью Костя Кулясов и группа «АнимациЯ» приглашают вас на незабываемое музыкальное событие в рамках юбилейного тура «АнимациЯ 25 лет». Программа концерта включает в себя как хиты, проверенные временем, так и новые песни с будущего альбома. Это будет драйвово, дерзко и в самом электрическом звучании!

Не упустите шанс!

Будьте в числе первых, кто услышит новые хиты от талантливого лидера группы. Как говорит Костя Кулясов: «Я люблю свою Родину, вроде бы» — эта фраза из песни группы стала крылатым выражением, отражающим уникальный стиль и мышление музыканта.

Что вас ждет на концерте?

Публика сможет насладиться полтора десятка лучших хитов, а также погрузиться в атмосферу новаторских музыкальных идей. Уникальные аранжировки и зажигательные ритмы создадут незабываемую атмосферу праздника.

Как попасть на концерт?

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Жмите на ссылку и покупайте билеты, чтобы не остаться в стороне от грандиозного юбилейного шоу!

В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
12 октября воскресенье
20:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
от 2200 ₽
9 ноября воскресенье
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 2000 ₽
27 ноября четверг
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 2200 ₽
4 декабря четверг
20:00
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
от 2200 ₽
5 декабря пятница
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 2350 ₽
7 декабря воскресенье
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 2200 ₽
13 декабря суббота
21:00
Треугольник Сочи, Кирова, 56
от 2500 ₽
14 декабря воскресенье
20:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 2200 ₽
18 декабря четверг
20:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 2464 ₽
4 января воскресенье
20:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2200 ₽

