Юбилейный тур АнимациЯ 25: Константин Кулясов

Юбилейный тур группы «АнимациЯ»

Этой осенью Костя Кулясов и группа «АнимациЯ» приглашают вас на незабываемое музыкальное событие в рамках юбилейного тура «АнимациЯ 25 лет». Программа концерта включает в себя как хиты, проверенные временем, так и новые песни с будущего альбома. Это будет драйвово, дерзко и в самом электрическом звучании!

Не упустите шанс!

Будьте в числе первых, кто услышит новые хиты от талантливого лидера группы. Как говорит Костя Кулясов: «Я люблю свою Родину, вроде бы» — эта фраза из песни группы стала крылатым выражением, отражающим уникальный стиль и мышление музыканта.

Что вас ждет на концерте?

Публика сможет насладиться полтора десятка лучших хитов, а также погрузиться в атмосферу новаторских музыкальных идей. Уникальные аранжировки и зажигательные ритмы создадут незабываемую атмосферу праздника.

Как попасть на концерт?

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Жмите на ссылку и покупайте билеты, чтобы не остаться в стороне от грандиозного юбилейного шоу!