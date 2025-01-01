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Юбилейный тур АнимациЯ 25: Константин Кулясов
Киноафиша Юбилейный тур АнимациЯ 25: Константин Кулясов

Юбилейный тур АнимациЯ 25: Константин Кулясов

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Акустический концерт Константина Кулясова в рамках юбилейного тура

Летние вечера становятся еще ярче с акустическим концертом Константина Кулясова, лидера легендарной группы АнимациЯ. Это событие пройдет в рамках юбилейного тура, посвященного 25-летию коллектива, и обещает стать настоящим музыкальным праздником.

Что ждать от концерта?

Концерт под названием «Я люблю свою Родину, вроде бы» — это не просто выступление, а настоящая душевная встреча с музыкой, которая трогает сердца. Костя Кулясов, известный своим уникальным стилем и глубокими текстами, исполнит полтора десятка своих самых известных хитов, а также презентует новые песни, которые уже полюбились поклонникам.

Уникальные факты о группе

Группа АнимациЯ — одна из самых ярких рок-групп постсоветского пространства, известная своими запоминающимися мелодиями и текстами, которые становятся крылатыми выражениями. Каждое выступление — это не только музыка, но и заряд положительных эмоций, который остается с вами надолго.

Как попасть на концерт?

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! По ссылке ниже вы сможете приобрести билеты и насладиться атмосферой живого исполнения.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 24 июля
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
20:00 от 2000 ₽
Ростов-на-Дону, 25 июля
Баба Люба Ростов-на-Дону, Шаумяна, 73
20:00 от 1950 ₽
Самара, 12 октября
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
20:00 от 2200 ₽
Казань, 9 ноября
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
20:00 от 2000 ₽
Воронеж, 27 ноября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
20:00 от 2200 ₽

В ближайшие дни

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Сурганова и оркестр
22 октября в 19:00 Волгоградская филармония
от 1600 ₽
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