Юбилейный тур АнимациЯ 25: Константин Кулясов

Акустический концерт Константина Кулясова в рамках юбилейного тура

Летние вечера становятся еще ярче с акустическим концертом Константина Кулясова, лидера легендарной группы АнимациЯ. Это событие пройдет в рамках юбилейного тура, посвященного 25-летию коллектива, и обещает стать настоящим музыкальным праздником.

Что ждать от концерта?

Концерт под названием «Я люблю свою Родину, вроде бы» — это не просто выступление, а настоящая душевная встреча с музыкой, которая трогает сердца. Костя Кулясов, известный своим уникальным стилем и глубокими текстами, исполнит полтора десятка своих самых известных хитов, а также презентует новые песни, которые уже полюбились поклонникам.

Уникальные факты о группе

Группа АнимациЯ — одна из самых ярких рок-групп постсоветского пространства, известная своими запоминающимися мелодиями и текстами, которые становятся крылатыми выражениями. Каждое выступление — это не только музыка, но и заряд положительных эмоций, который остается с вами надолго.

Как попасть на концерт?

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! По ссылке ниже вы сможете приобрести билеты и насладиться атмосферой живого исполнения.