Юбилейный сольный концерт ансамбля танцев народов Кавказа «ИЛОРИ»

Юбилейный концерт «Образцового художественного коллектива» в Зимнем театре

На сцене Зимнего театра пройдет юбилейный концерт хореографического ансамбля танцев народов Кавказа «Илори». Это событие приурочено к десятилетию коллектива и обещает быть ярким и запоминающимся.

В программе концерта зрители смогут насладиться лучшими образцами танцевальной культуры народов Северного Кавказа и Закавказья. Артисты продемонстрируют зажигательные танцы, которые сосредоточат в себе всю энергию и уважение к традициям. Завораживающая музыка дополнит атмосферу праздника и единства.

Специальные гости

Концерт украсит выступление специальных гостей, которые придадут мероприятию особую атмосферу. Вместе с участниками ансамбля они создадут незабываемый вечер, который точно запомнится каждому зрителю.