Юбилейный рождественский гала-концерт звёзд балета «Christmas балет-гала»

Юбилейный Christmas балет-гала в Кремлевском дворце

15 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится традиционный праздничный концерт «Christmas балет-гала», который в этом году отмечает своё десятилетие. Этот проект стал настоящим событием в мире балета и привлекает внимание зрителей с 2015 года.

Звёзды балета на одной сцене

За время своего существования «Christmas балет-гала» собрал на одной сцене множество мировых звёзд, среди которых такие имена, как Роберто Болле, Владимир Малахов, Фарух Рузиматов, Беатрис Кноп, Йозеф Варга, Татьяна Мельник и Ксандер Париш. Также зрители смогут увидеть талантливых артистов из ведущих театров России, включая Большой и Мариинский театры.

В этом году на сцене Кремлевского дворца вновь выступят такие мастера танца, как Евгения Образцова и Артемий Беляков, Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, Кристина Кретова и Игорь Цвирко, Элеонора Севенард и Денис Родькин, Рената Шакирова и Иван Михалев. Эти исполнители уже стали визитной карточкой новогоднего гала.

Неповторимая программа

Зрителей ожидает настоящая мозаика из известных хореографических миниатюр мировой сокровищницы балета и ярких современных номеров. «Christmas балет-гала» объединяет великую классику с актуальной хореографией, создавая уникальную атмосферу праздника балетного искусства.

Подарок для любителей искусства

В этом году 6000 зрителей вновь станут свидетелями незабываемого шоу, ведь «Christmas балет-гала» – это лучший подарок в преддверии Нового года для всех поклонников высокого искусства. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события!