Юбилейный концерт
Постановка
Театр эстрады 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт в Уральском государственном театре эстрады

Приглашаем вас на уникальное событие — юбилейный концерт, который состоится 7, 8 и 9 ноября 2025 года в 19:00 в Уральском государственном театре эстрады. Этот концерт обещает стать не только музыкальным праздником, но и настоящей волной эмоций для всех зрителей.

Феерия звуков и света

На юбилейном концерте выступят лучшие исполнители, которые с любовью и вдохновением подарят незабываемые минуты. Кроме этого, зрители смогут увидеть оригинальные номера и яркие хореографические постановки, которые зарядят хорошим настроением на весь вечер.

Забавные факты

Урал славится своей театральной традицией, а наш театр эстрады — настоящая жемчужина этой культуры. В этом году мы отмечаем особую дату, и в программе запланированы музыкальные номера, подготовленные специально к юбилейному мероприятию. Возможны неожиданные сюрпризы, такие как выступления приглашенных звезд, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Убедитесь, что вы нашли свое место среди увлеченной аудитории, готовой провести этот вечер вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 7 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 8 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 9 ноября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽

