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Юбилейный концерт: Жанна Бичевская
Билеты от 800₽
Киноафиша Юбилейный концерт: Жанна Бичевская

Юбилейный концерт: Жанна Бичевская

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Ее голос задевает самые потаенные струны человеческой души. Ее песни – поднимают дух, помогают справиться с трудностями. Ее песни – это золотой фонд эстрады нашей страны! Народная артистка России Жанна Бичевская 14 ноября 2025 года вновь даст большой юбилейный концерт в любимом зале – в Зале Церковных Соборов! Поклонники певицы знают, что певица никогда не повторяет одну и ту же программу. Каждый раз наряду с любимыми песнями и романсами, в концерт включаются и редкие песни. 55 лет на сцене – это огромный творческий путь, несколько десятков выпущенных в разных странах мира сольных альбомов с русскими песнями, песнями Булата Окуджавы, это концерты на лучших сценах мира – в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Праге, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Торонто и др. На концерты Бичевской приходят зрители, которые не ждут от певицы шоу и развлечений. Ее концерты – это духовное обогащение для тех, чьи сердца открываются навстречу песням, заставляющим задуматься. К творчеству певицы приходят как к живому роднику с чистой целебной водой. В репертуаре Бичевской более 300 песен, что позволяет концертам быть разнообразными по песенному наполнению. Это старинные русские песни и романсы («У церкви стояла карета», «Миленький ты мой», «Ой, да не вечер»), романсы («Отцвели хризантемы», «Эта женщина в окне», «Не уходи, побудь со мной), песни Булата Окуджавы («Молитва Франсуа Вийона», «Простите пехоте»), бардовская лирика Александра Дольского и Евгения Бачурина («Дерева вы мои дерева», «От прощанья до прощанья», «День к закату клонится»), духовные песни иеромонаха Романа («За родником белый храм», «Пел соловей», «Русь святая зовёт!»), белогвардейские песни («Не надо грустить, господа офицеры», «Любо, братцы, любо»), духовно-патриотические песни и песни Геннадия Пономарёва («Осень музыканта», «Мы-русские», «Боже, храни своих»), и премьера новых песен («Белый рай» на стихи Осипа Мандельштама, «Призови меня, Русь!» и др.) В концерте принимает участие Геннадий Пономарёв – певец, поэт, композитор. Состоится презентация книги «Жанна Бичевская», а также дисков с записями певицы. 6+

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Юбилейный концерт: Жанна Бичевская Юбилейный концерт: Жанна Бичевская Юбилейный концерт: Жанна Бичевская Юбилейный концерт: Жанна Бичевская Юбилейный концерт: Жанна Бичевская Юбилейный концерт: Жанна Бичевская

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