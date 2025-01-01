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Билеты от 2600₽
Киноафиша Юбилейный концерт в честь 30-летия национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

Юбилейный концерт в честь 30-летия национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2600₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт «Русского Радио» в ВТБ Арене

30 октября в ВТБ Арене пройдет грандиозное событие — Юбилейный концерт, посвященный 30-летию «Русского Радио» и Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». На одной из лучших концертных площадок страны соберутся настоящие легенды, которые получили заветную статуэтку «Золотой Граммофон» в разные годы.

Звезды на одной сцене

В этот вечер на сцене выступят звёзды разных поколений: Дима Билан, ANNA ASTI, Григорий Лепс, Николай Басков, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Artik & Asti, Иванушки International, Дмитрий Маликов, Алсу, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дискотека Авария, Ёлка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Отпетые мошенники, Шура, DEMO и многие другие. Они исполнят главные хиты последних 30 лет — от культовых песен 90-х до современных треков.

Танцевальный партер и уникальная атмосфера

Для всех желающих танцевать и зажигать прямо у сцены будет открыт танцевальный партер! Это уникальная возможность не только насладиться живым исполнением любимых песен, но и стать частью зрелищного шоу, которое подарит яркие эмоции и музыкальное путешествие во времени.

Технологии и эмоции

В этот вечер современные технологии, любимые песни и яркие эмоции соединятся в незабываемое событие. Не упустите шанс стать частью этого масштабного праздника музыки и культуры!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
19:00 от 2600 ₽

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