Юбилейный концерт Сергея Топтыгина
Билеты от 1200₽
6+
О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Сергея Топтыгина в «Геликон-опера»

Приглашаем вас на юбилейный концерт талантливого певца и композитора Сергея Топтыгина, который пройдет в московском театре «Геликон-опера». Это выдающееся событие состоится в Белоколонном зале княгини Шаховской.

Об исполнителе

Сергей Топтыгин - известная фигура на российской музыкальной сцене. Его работы охватывают различные жанры, от классической музыки до современных композиций. Топтыгин зарекомендовал себя не только как солист, но и как автор многих популярных произведений.

О программе концерта

На концерте вас ожидает уникальная программа, включающая как известные хиты, так и новые авторские композиции. Композиции будут сопровождаться яркими визуальными эффектами, что сделает выступление незабываемым.

Где и когда

Концерт пройдет в великолепном Белоколонном зале, известном своей акустикой и атмосферой, способствующей погружению в мир музыки. Рекомендуем заранее забронировать билеты, чтобы не упустить возможность насладиться творчеством Сергея Топтыгина.

Не пропустите!

Юбилейный концерт Сергея Топтыгина - это шанс увидеть одного из лучших исполнителей современности и насладиться высококлассным музыкальным событием. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Условные обозначения
21 октября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00 от 1200 ₽

Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
