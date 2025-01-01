Юбилейный концерт «Российский национальный оркестр 35»

Юбилейный концерт Российского национального оркестра в Москве

Российский национальный оркестр приглашает всех любителей классической музыки на праздничный концерт в Большом зале консерватории. Это событие состоится 16 ноября 2025 года и приурочено к 35-летию оркестра. В этот день зрители смогут насладиться произведениями, которые были исполнены во время дебюта оркестра на этой легендарной сцене.

Программа вечера

В программу концерта вошли:

Симфония № 1 ре мажор «Классическая» Сергее Прокофьева,

Концерт для фортепиано с оркестром ля минор Эдварда Грига,

Симфония № 3 Иоганнеса Брамса.

Выступающие исполнители

Под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Александра Рудина в качестве солиста выступит Энджел Вонг, один из самых ярких пианистов молодого поколения. Она является лауреаткой международных конкурсов и финалисткой XVII Международного конкурса Вэна Клайберна 2025 года.

Значение концерта

Этот концерт откроет серию юбилейных мероприятий, посвященных не только 35-летию оркестра, но и 65-летию Александра Рудина. Российский национальный оркестр, созданный 35 лет назад, быстро завоевал внимание международной публики и стал символом современной российской музыкальной культуры. Его репертуар охватывает широкий спектр произведений от классиков до современных авторов, и основан на стремлении просветить и воспитать молодое поколение слушателей.

Будьте с нами на этом значимом событии, где классическая музыка оживет в неповторимых интерпретациях и в исполнении выдающихся музыкантов!