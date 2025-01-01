Юбилейный концерт, посвященный 80-летию композитора Алексея Рыбникова

Юбилейный концерт композитора Алексея Рыбникова

В Большом зале московской консерватории состоится центральный и главный концерт, посвященный 80-летию Народного артиста России, лауреата Государственной премии и премии Президента России, композитора Алексея Рыбникова. Это событие обещает стать настоящим музыкальным праздником.

Участники концерта

В концерте примет участие Государственный Академический Симфонический оркестр России под руководством художественного руководителя Филиппа Чижевского. Также на сцену выйдет Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, которую возглавляет Народный артист России Геннадий Дмитряк, и Мужской хор под руководством Эльмиры Дадашевой.

Грандиозная программа

На концерте будут исполнены III и IV части Тетралогии: Symphonia tenebrosa и Воскрешение мертвых. Зрители смогут насладиться выступлением выдающихся солистов:

Агнес Мольнар - сопрано, звезда Венгерской оперы.

Уриэль Гранат - тенор, лауреат международного конкурса, успешно исполняющий как оперные, так и национальные еврейские произведения.

Три великолепных петербургских баса: Заслуженный артист России Владимир Миллер, Павел Андреев и Михаил Круглов также добавят шарма этой грандиозной программе. Дирижирует концерт известный европейский дирижер из Венгрии, руководитель филармонического и оперного оркестра Гергей Кешшеяк.

Историческая значимость

Симфонические произведения Алексея Рыбникова исполняли лучшие оркестры и дирижеры России и Европы, такие как Валерий Гергиев и Теодор Курентзис. Сочинения, представленные в программе юбилейного концерта, с особым успехом звучали на фестивале Черешневый лес и в рамках Фестиваля симфонических оркестров мира в Москве, а также неоднократно исполнялись за рубежом.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, посвященного выдающемуся композитору и его творчеству!