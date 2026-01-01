Юбилейный концерт ансамбля «Рустави» в Зимнем театре

В Зимнем театре Сочи состоится юбилейный концерт образцового хореографического ансамбля грузинского танца «Рустави». За десять лет своего существования ансамбль стал настоящим хранителем традиций, бережно передавая красоту и самобытность грузинского танца.

На концерте вас ожидают:

Зажигательные и энергичные танцы, которые заставят ваше сердце биться в унисон с ритмами барабанов и зурны.

Изящные и лиричные композиции, демонстрирующие утонченность и глубину грузинской души.

Выступления молодых талантов, с каждым годом все увереннее покоряющих сцену.

Яркие костюмы, каждая из которых является произведением искусства, отражающим разнообразие грузинских национальных одежд.

Неповторимую атмосферу праздника, где каждый зритель почувствует себя частью большой и дружной семьи «Рустави».

Этот концерт — дань уважения всем, кто стоял у истоков ансамбля, педагогам, вложившим душу в воспитание юных артистов, и, конечно же, танцорам и их родителям, чья преданность искусству заслуживает восхищения. Приглашаем всех зрителей разделить с нами радость этого знаменательного события.

Приходите, чтобы ощутить атмосферу грузинского гостеприимства, энергетику и страсть, которые живут в каждом движении наших танцоров. Это будет вечер, наполненный красотой, силой и незабываемыми впечатлениями! Не пропустите!