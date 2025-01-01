Юбилейный концерт к 30-летию коллектива: Хор Сретенского монастыря

Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря

21 октября в Культурном центре «Меридиан» состоится Юбилейный концерт Хора Сретенского монастыря, приуроченный к 30-летию коллектива. Это событие объединит традиции российской певческой культуры, соединяя времена и народы, прошлое и будущее великой страны.

Духовная музыка как элемент современности

Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как бесценные исторические и художественные памятники, но и как живой элемент современности. Миссия Хора — хранить духовные традиции и песенную культуру России. В программе концерта прозвучат уникальные образцы духовной музыки и песни, которые полюбились публике.

История Хора Сретенского монастыря

Хор Московского Сретенского монастыря хранит традиции русской духовной певческой культуры уже более шестисот лет, начиная с Святой Руси и до современной России. Главным делом для этого древнейшего хорового коллектива является участие в богослужебной жизни. После богоборческого лихолетья и в годы нового «русского безвременья» конца ХХ и начала XXI столетий возрожденный хор расширил свою миссию, чтобы донести лучшее из национального хорового наследия до максимально большого числа людей как в России, так и за её пределами.

Современный состав и ценности

Современный состав хора формировался с начала 90-х годов из молодых мужчин, для которых Сретенский хор — не только собрание профессионалов экстра-класса, но и прообраз братства по Духу. Основные ценности коллектива — вера в Бога, служение Матери Церкви, ответственность, мужественность и надежность.

Программа концерта

В рамках концерта зрителей ждёт уникальная возможность прикоснуться к богатейшему наследию русской духовной и музыкальной традиции. В программе будут звучать:

Древние церковные песнопения, исполнявшиеся в храмах Святой Руси на протяжении веков;

Произведения русских композиторов;

Русские народные песни, передающие красоту и глубину национальной культуры;

Современные музыкальные произведения, отражающие преемственность традиций и их развитие в наши дни.

Тёплая атмосфера единства

Зрителей ждёт тёплая атмосфера духовного единства и вдохновения. Мы искренне благодарим всех, кто поддерживает наше служение, и приглашаем разделить радость этого знаменательного события.

С любовью и молитвенной памятью,

Хор Московского Сретенского монастыря

Художественный руководитель хора — Андрей Полторухин

Директор хора, композитор — Фёдор Степанов