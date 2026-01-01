Танцевальный фестиваль для всех поколений

На сцене вновь засияет яркий свет танца! Программа объединяет выступления танцовщиков – от самых юных, только начинающих свой путь в искусстве, до студентов профессиональных хореографических учебных заведений.

Разнообразие форматов

В этом году зрители смогут насладиться как классическими, так и народными танцами. Программа традиционно собирает большую детскую и юношескую аудиторию, предоставляя возможность юным артистам продемонстрировать свои таланты. Воспитанники детских школ искусств и танцевальных коллективов представят основы хореографии в исполнении своих сверстников.

Знакомство с хореографическим наследием

Посетители увидят фрагменты из балетов, представляющих классическое наследие, а также яркие башкирские танцы, связанные с традициями Ф. А. Гаскарова.

Культурное событие сезона

Эти встречи неизменно становятся одним из самых значимых событий в культурной жизни города и республики, способствуя развитию детского и юношеского хореографического искусства.