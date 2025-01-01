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Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин
Билеты от 1200₽
Киноафиша Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин

Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Сопрано Турецкого «Мир женщин»

Коллектив Сопрано Турецкого в этом году празднует свое 15-летие. Основанный Михаилом Турецким, он объединил девять талантливых исполнительниц с диапазоном голосов от нежного сопрано до глубокого меццо. За свою карьеру они дали более тысячи концертов в более чем 40 странах, завоевывая сердца зрителей своей вокальной красотой и музыкальным разнообразием.

Уникальная программа «Мир женщин»

На сцене Кремля девушки представят программу «Мир женщин», которая отражает всю палитру женской души. Это ода женщине: её красоте, мудрости и силе. Программа включает в себя музыку, которая трогает сердца, пробуждает мечты и дарит каждой слушательнице ощущение внутренней силы.

Разнообразие жанров

В рамках концерта прозвучат композиции в различных жанрах: от классических арий до мировых хитов, от романтических баллад до чувственного фолка, дерзкого рока и вдохновляющего джаза. Это сделает каждое выступление незабываемым!

Послание от солистки

«Мы хотим этот значимый для нас юбилейный тур посвятить друг другу, нашей уникальной команде, нашему дорогому слушателю и нашей стране, которая с каждым гастрольным туром влюбляет в себя все больше и больше!» – делится солистка SOPRANO Ивета Рогова.

Присоединяйтесь к событию!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события и откройте для себя магию SOPRANO в программе «Мир женщин»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин

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