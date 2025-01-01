Юбилейный концерт арт-группы Сопрано Турецкого. Мир женщин

Юбилейный концерт Сопрано Турецкого «Мир женщин»

Коллектив Сопрано Турецкого в этом году празднует свое 15-летие. Основанный Михаилом Турецким, он объединил девять талантливых исполнительниц с диапазоном голосов от нежного сопрано до глубокого меццо. За свою карьеру они дали более тысячи концертов в более чем 40 странах, завоевывая сердца зрителей своей вокальной красотой и музыкальным разнообразием.

Уникальная программа «Мир женщин»

На сцене Кремля девушки представят программу «Мир женщин», которая отражает всю палитру женской души. Это ода женщине: её красоте, мудрости и силе. Программа включает в себя музыку, которая трогает сердца, пробуждает мечты и дарит каждой слушательнице ощущение внутренней силы.

Разнообразие жанров

В рамках концерта прозвучат композиции в различных жанрах: от классических арий до мировых хитов, от романтических баллад до чувственного фолка, дерзкого рока и вдохновляющего джаза. Это сделает каждое выступление незабываемым!

Послание от солистки

«Мы хотим этот значимый для нас юбилейный тур посвятить друг другу, нашей уникальной команде, нашему дорогому слушателю и нашей стране, которая с каждым гастрольным туром влюбляет в себя все больше и больше!» – делится солистка SOPRANO Ивета Рогова.

Присоединяйтесь к событию!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события и откройте для себя магию SOPRANO в программе «Мир женщин»!