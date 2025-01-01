Спектакль Юбилейный гала-концерт «Театру Наталии Сац — 60!»

Юбилейный гала-концерт театра Наталии Сац

6 ноября 2025 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный гала-концерт «Театру Наталии Сац — 60!». Этот праздничный вечер приурочен к юбилею первого и единственного в мире театра оперы и балета для детей и юношества. Сегодня театр под руководством народного артиста РФ Георгия Исаакяна стал признанным центром музыкального искусства.

В программе вечера

Зрителей ждет авторский концерт-спектакль художественного руководителя балета театра Кирилла Симонова. На одной сцене соберутся артисты балета, оперы и хора, а также друзья театра — звезды мирового уровня. Среди приглашенных гостей: Евгения Образцова (Большой театр), Дарья Павленко (экс-прима Мариинского театра), Игорь Колб (Большой театр Беларуси), Денис Савин (Большой театр) и другие.

В программе концерта — самые эффектные и любимые публикой фрагменты из хитов хореографического репертуара театра. Зрители смогут насладиться танцевальными номерами из таких произведений, как: «Шахерезада» Н. Римского-Корсакова, «Маскарад» на музыку А. Хачатуряна, «Спящая красавица» П. Чайковского, «Синяя птица» И. Саца и Е. Подгайца, «RICHARDCAPRICCIO» на музыку Р. Штрауса, «Аэлита» на музыку Р. Глиэра, «Карнавалы» К. Сен-Санса, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Половецкие пляски» А. Бородина и другие спектакли.

Оркестр и поддержка фестиваля

Юбилейный гала-концерт пройдет в сопровождении оркестра театра под управлением главного дирижера Артема Макарова. Данное событие проходит в рамках Х фестиваля «Видеть музыку», который реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.