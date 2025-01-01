Юбилейное шоу Татьяны Навки «5:0» в Москве

На лёд «Навка Арены» вновь выйдут звёзды мирового фигурного катания! В этом году Татьяна Навка отмечает почти десять лет успешной карьеры в создании ледовых шоу. Она не только признанный лидер, но и новатор, задающий мировые тренды в этой области. Благодаря её постановкам и команде Navka Show, были установлены новые стандарты качества, технического и художественного мастерства.

Новый жанр на льду

Татьяна Навка объединила спорт, театр и высокие технологии, создав уникальный жанр ледового шоу, аналогов которому нет нигде в мире. Её вклад в фигурное катание и развлекательную индустрию трудно переоценить. В честь её дня рождения «Навка Арена» приглашает вас на незабываемое представление!

Звёзды на льду

В юбилейном шоу выступят выдающиеся фигуристы: Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и многие другие*. Гостей ждёт впечатляющее аудиовизуальное представление, включающее эффектные номера фигуристов, волшебную хореографию и вокал знаменитостей.

Технологии и искусство

Не пропустите масштабные декорации и инсталляции с использованием новейших 3D-технологий, театральные эффекты и художественную анимацию, которые создадут незабываемую атмосферу шоу.

О Navka Show и Навка Арене

Navka Show — ведущая российская компания с международным опытом в создании и постановке оригинальных ледовых шоу. В её составе работают фигуристы, хореографы, композиторы, режиссёры и художники, которые делают каждое представление уникальным.

«Навка Арена» — первый в России ледовый шоу-театр с уникальным дизайном и современными мультимедийными возможностями. Это не только площадка для выступлений, но и место для обучения и тренировок спортсменов.

Полезная информация для зрителей

Дети до 3-х лет могут посетить шоу бесплатно, сидя на коленях у родителей. Для детей старше 3-х лет необходимо приобретать отдельный билет. Продолжительность шоу составляет 2 часа с антрактом. «Навка Арена» удобно расположена рядом с северо-западной хордой в Мневниковской пойме, всего в 5 минутах пешком от станции метро «Терехово».

*Состав артистов может изменяться.