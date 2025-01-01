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Юбилейное шоу: Таисия Повалий
Киноафиша Юбилейное шоу: Таисия Повалий

Юбилейное шоу: Таисия Повалий

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный Вечер музыки и эмоций

Творчество Таисии Повалий известно каждому ценителю музыки. Артистка обладает уникальным голосом, который выделяется своим густым тембральным окрасом и виртуозной лёгкостью исполнения. В её репертуаре можно найти практически всю палитру музыкальных стилей — от народных песен до композиций в стиле соул. На счету певицы 15 альбомов, и каждый из них является ярким отражением её таланта.

Эксклюзивность и Импровизация

Таисия Повалий не боится экспериментировать и часто импровизирует в своих выступлениях. Это придаёт каждому концерту особую атмосферу эксклюзивности и неповторимости. Удивительный голос, тонкий вкус и артистический темперамент сделали её любимицей миллионов слушателей по всему миру.

Юбилей — Время Воспоминаний

Юбилейный концерт — это всегда возможность вспомнить лучшие моменты долгой карьеры. На этом вечере артистка соберёт своих друзей — как на сцене, так и в зале, чтобы вместе насладиться ценными мгновениями радости и музыки.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и окунуться в мир таланта и творчества Таисии Повалий!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 27 апреля
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Юбилейное шоу: Таисия Повалий Юбилейное шоу: Таисия Повалий Юбилейное шоу: Таисия Повалий Юбилейное шоу: Таисия Повалий Юбилейное шоу: Таисия Повалий

В ближайшие дни

Пикник. Юбилейный тур
12+
Рок
Пикник. Юбилейный тур
5 февраля в 19:00 Башкортостан
от 2500 ₽
Пара
6+
Эстрада
Пара
5 декабря в 19:00 Кармаскалинский РДК
от 1600 ₽
АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
6 декабря в 20:00 Тинькофф-холл
от 2600 ₽
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