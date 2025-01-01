Юбилейный концерт Марии Олевской: «Юбилейное, но не печенье»

Кто-то знает Марию Олевскую как доцента кафедры французского языкознания филфака МГУ, фонетиста и автора книг по произносительной норме современного французского языка. Для многих она — просто русская Пиаф. Однако певица не ограничивается исполнением песен из репертуара великой француженки. В её творчестве также слышны мелодии знаменитых предшественниц, таких как Бэрт Сильва, Фрээль и Мистингетт.

Основу репертуара Марии Олевской составляет французское ретро 20-40-х годов, в который также входят произведения более поздних французских и франкоязычных исполнителей, например, Мари-Поль Бэль и Линда Лёмэ. В этом году Мария празднует юбилей и 20-летие своей сольной концертной деятельности.

Программа концерта

В концерте «Юбилейное, но не печенье» прозвучат любимые произведения певицы на разных языках: французском, русском, немецком и даже с интригующими элементами на других языках. Зрители услышат как знаменитые хиты Эдит Пиаф, так и более редкие композиции французского ретро, включая песни Бэрт Сильва, Фрээль, Мистингетт и Шарля Тренэ.

Программа концерта будет разнообразной: здесь и нежная ностальгическая лирика, и трагические, и комические, и даже гротескные песни. А некоторые произведения будут исполнены частично на французском, частично на русском в замечательных переводах Ирины Олеховой, автора более 500 стихотворных переводов французских песен.

Участники концерта

В концерте также примут участие мастера танго Юлия Фокеева и Николай Махмутов, а саму программу будет представлять Мария Олевская — вокал, конферанс, под аккомпанемент Константина Глазунова на фортепиано.

Мы надеемся, что этот концерт порадует не только знатоков французского языка, но и всех любителей французской песни!