Юбилейная главная metal-ёлка страны

Главная метал-елка страны: юбилейный новогодний фестиваль в VK Stadium

Главный зимний фестиваль страны, metal-елка, вновь соберет лучших представителей российской тяжелой музыки! Этот масштабный концерт, который проходит в первые дни Нового года, уже 20 лет является обязательным мероприятием для истинных поклонников качественного метала. В 2026 году фестиваль отметит свой 20-й юбилей, и впервые пройдет на двух сценах в одном зале — основной и акустической!

С каждым годом аудитория фестиваля неуклонно растет. Юбилейное мероприятие обещает поднять планку еще выше, заняв место на самых крупных клубных площадках страны. Программа составит рекордное количество участников, что делает этот фестиваль особенным.

Участники фестиваля

На сцене выступят легендарные группы, такие как:

АРИЯ

ЭПИДЕМИЯ

CATHARSIS

ВОЛЯ И РАЗУМ

ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК

ДОМ ВЕТРОВ

AMALGAMA

МАВРИН

АРТУР БЕРКУТ

ЕЛФИМОВ

ГУЖЕНКО

Не упустите шанс встретить Новый год в истинно мощной атмосфере. Главный зимний фестиваль страны ждет вас для того, чтобы сделать эту встречу незабываемой в компании лучших музыкантов!