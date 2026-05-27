Спектакль Юбилей ювелира

Юбилей ювелира
Казанский ТЮЗ (временное здание) 16+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Морис Ходжер: история о любви и надежде на сцене Казанского ТЮЗа

Этот персонаж стал известным ювелиром и жил в элитном районе, проводя отпуска на круизном лайнере. Однако, несмотря на успешную карьеру, одна мечта Мориса так и не сбылась.

Шестьдесят лет назад он встретил необычную девушку и влюбился в нее на всю жизнь. В своем сердце Морис хранит обещание увидеться с ней к своему 90-летию, ведь она пообещала прийти к нему на чай. Встанет ли новая и старая любовь на одном пути вновь?

Спектакль включает необычные повороты сюжета и затрагивает не только личные переживания героя, но и историческую фигуру — королеву Великобритании Елизавету II. Это история о любви, мечтах и ожиданиях, которая будет интересна любителям романтических историй.

Спектакль постановлен в рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» и представляет собой историю большой любви в двух действиях.

Май
27 мая среда
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 700 ₽

