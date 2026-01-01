Юбилей в стиле a cappella

Ансамбль «Маркелловы голоса» под руководством Дмитрия Белоглазова и Олега Зайцева приглашают вас на уникальный концерт, посвященный любви. На этом специальном мероприятии, организованном в преддверии Дня святого Валентина, вы сможете насладиться лучшими песнями о любви без музыкального сопровождения – только красивый вокал и битбокс. Это не просто концерт, а настоящая демонстрация голосового мастерства!

История о Новосибирской филармонии гласит, что признание в любви во время концерта остается в сердцах навсегда. И хотя оба зала уже переполнены желающими, организаторы решили провести дополнительный концерт, чтобы помочь всем влюбленным высказать свои чувства.

Лучшие хиты о любви

Фестиваль музыки о любви будет наполнен хитами таких легендарных исполнителей, как:

Элвис Пресли

Джо Дассен

Стиви Уандер

Элтон Джон

The Beatles

Pentatonix

«Орэра»

«Браво»

«Цветы»

Каждое произведение отбиралось с особым вниманием, чтобы создать поистине волшебную атмосферу. Все песни будут исполнены в оригинальных аранжировках, что сделает концерты незабываемыми для всех присутствующих.

Программа концерта

Вас ждут следующие музыкальные номера:

Beatles - Yesterday

Beatles - Ob-la-di, ob-la-da

Beatles - Blackbird

Beatles - Back in the USSR

Beatles - Lucy in the sky with diamonds

Wise Guys - Acapella

Wise Guys - Am Anfagn

Wise Guys - Ein Engel

Wise Guys - Antidepressivum

Wise Guys - Denglisch

Wise Guys - Nur für dich

Wise Guys - Ein dickes Ding

Wise Guys - Das wär's gewesen

Попурри на темы песен группы «ABBA»

Lara Fabian - Je t'aime

Stevie Wonder - I just called to say I love you

Eric Clapton - Tears in Heaven

Frank Sinatra - I love you baby

Duke Time - Bessame mucho

Real Group - Acapella in Acapulco

Bee Gees - How deep is your love

Elton John - Can you feel the love tonight

Лайма Вайкуле - Подарок

Браво - Я то, что надо

Браво - Как жаль

У самого синего моря

Подмосковные вечера

У Егорья

Эта программа обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит настоящую музыку и искренние чувства. Присоединяйтесь к нам на концерте, который станет особенным для влюбленных!