Юбилей в стиле a cappella
12+
О концерте

Ансамбль «Маркелловы голоса» под руководством Дмитрия Белоглазова и Олега Зайцева приглашают вас на уникальный концерт, посвященный любви. На этом специальном мероприятии, организованном в преддверии Дня святого Валентина, вы сможете насладиться лучшими песнями о любви без музыкального сопровождения – только красивый вокал и битбокс. Это не просто концерт, а настоящая демонстрация голосового мастерства!

История о Новосибирской филармонии гласит, что признание в любви во время концерта остается в сердцах навсегда. И хотя оба зала уже переполнены желающими, организаторы решили провести дополнительный концерт, чтобы помочь всем влюбленным высказать свои чувства.

Лучшие хиты о любви

Фестиваль музыки о любви будет наполнен хитами таких легендарных исполнителей, как:

  • Элвис Пресли
  • Джо Дассен
  • Стиви Уандер
  • Элтон Джон
  • The Beatles
  • Pentatonix
  • «Орэра»
  • «Браво»
  • «Цветы»

Каждое произведение отбиралось с особым вниманием, чтобы создать поистине волшебную атмосферу. Все песни будут исполнены в оригинальных аранжировках, что сделает концерты незабываемыми для всех присутствующих.

Программа концерта

Вас ждут следующие музыкальные номера:

  • Beatles - Yesterday
  • Beatles - Ob-la-di, ob-la-da
  • Beatles - Blackbird
  • Beatles - Back in the USSR
  • Beatles - Lucy in the sky with diamonds
  • Wise Guys - Acapella
  • Wise Guys - Am Anfagn
  • Wise Guys - Ein Engel
  • Wise Guys - Antidepressivum
  • Wise Guys - Denglisch
  • Wise Guys - Nur für dich
  • Wise Guys - Ein dickes Ding
  • Wise Guys - Das wär's gewesen
  • Попурри на темы песен группы «ABBA»
  • Lara Fabian - Je t'aime
  • Stevie Wonder - I just called to say I love you
  • Eric Clapton - Tears in Heaven
  • Frank Sinatra - I love you baby
  • Duke Time - Bessame mucho
  • Real Group - Acapella in Acapulco
  • Bee Gees - How deep is your love
  • Elton John - Can you feel the love tonight
  • Лайма Вайкуле - Подарок
  • Браво - Я то, что надо
  • Браво - Как жаль
  • У самого синего моря
  • Подмосковные вечера
  • У Егорья

Эта программа обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит настоящую музыку и искренние чувства. Присоединяйтесь к нам на концерте, который станет особенным для влюбленных!

15 апреля среда
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

Три «Д»
12+
Классическая музыка
Три «Д»
30 мая в 18:00 Новосибирская филармония
от 600 ₽
Симфония Rammstein при свечах
6+
Рок
Симфония Rammstein при свечах
6 апреля в 19:00 КК им. Маяковского
от 1700 ₽
Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
21 марта в 20:00 Standup Room
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
