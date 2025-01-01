Юбилей Санкт-Петербургского Государственного музыкально-драматического театра «АРТ»

Юбилейный вечер Театра «АРТ» в Санкт-Петербурге

Театр «АРТ» начал свой творческий путь в 2015 году в стенах «Петербург-концерта». Десять лет пролетели в бешеном темпе: бесконечные репетиции, громкие премьеры, бурные овации и даже смешные курьёзы. Эти моменты закаляли наш дух и проверяли нас на прочность. Но мы уверенно шли к одной цели – творить во что бы то ни стало!

Дорогие зрители! Мы приглашаем вас 11 сентября в Екатерининское собрание на Юбилейный вечер Театра «АРТ»! Это событие станет особенным для всех, кто с нами с первой афиши, и для тех, кто только начинает открывать наш творческий мир.

Театрализованный концерт-путешествие

Мы откроем новый сезон театрализованным концертом – путешествием во времени, в котором переплетутся прошлое, настоящее и будущее Театра «АРТ». Готовьтесь к интересным закулисным историям и театральным шуткам, которые нас всегда смешили!

Номера и песни о главном

Мы исполним наши любимые номера и споем песни о самом главном. Давайте посвятим этот вечер веселому, ироничному и трогательному миру Театра.

До встречи 11 сентября!

Ваш Театр «АРТ»