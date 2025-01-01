Меню
Юбилей Пятого театра
Киноафиша Юбилей Пятого театра

Спектакль Юбилей Пятого театра

Празднование 35-летнего юбилея
Постановка
Пятый театр 0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Празднование юбилея в Омском пятом театре

35 лет исполняется Пятому театру! Этот театральный коллектив уже давно завоевал серца зрителей, оставаясь при этом молодым и дерзким, мудрым и полным свежих идей. Мы приглашаем вас отметить этот важный для нас момент.

Юбилей будет отмечен пышно: с приглашенными гостями, подарками, а также с песнями и танцами. Мы хотим, чтобы весь мир увидел, какие мы веселые и энергичные. В этот день мы ожидаем самых главных людей – наших зрителей. Вы все эти годы были с нами, отмечая премьеры, прощаясь со старыми спектаклями и поздравляя артистов с их бенефисами. Мы чувствуем вашу поддержку и рады праздновать этот путь вместе с вами.

Почему стоит прийти?

Вы сможете стать частью незабываемого вечера, наполненного атмосферой радости и творчества. Мы подготовили множество сюрпризов, которые не оставят равнодушными никого.

Ждем вас!

Праздничное настроение гарантировано, поэтому приходите и разделите с нами эту радостную дату! Встречаемся 10 октября в 18:30.

В других городах
Октябрь
10 октября пятница
18:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153

