Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Юбилей Матвея Аничкина. Круиз длиною в жизнь
Билеты от 2000₽
Киноафиша Юбилей Матвея Аничкина. Круиз длиною в жизнь

Юбилей Матвея Аничкина. Круиз длиною в жизнь

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Юбилейный вечер в Москве

Вас ожидает незабываемое событие — юбилейный концерт, посвященный 75-летию его создателя и 45-летию группы «Круиз». Это не просто отметка важной даты, а настоящее торжество отечественной музыки!

Творческий процесс и дружеские встречи

Юбиляр рад поделиться своими эмоциями: «Я - счастливый человек! Я пишу песни, участвую в творческом процессе и живу этим!» В этот вечер на сцене соберутся исполнители разных поколений, которые перекликнутся друг с другом и создадут уникальную атмосферу творчества.

Заслуженные гости

Среди приглашенных артистов — В. Пресняков старший и младший, В. Матецкий, А. Маршала, О. Газманов, Е. Маргулиса, С. Скачкова и Ж. Мелимеров. Несмотря на плотный график каждого, участники обещают сделать всё, чтобы встретиться на сцене.

Круиз продолжается!

Юбилейный концерт — это не только встреча старых друзей, но и возможность насладиться бессмертными хитами, которые стали символами нескольких поколений. В этот вечер вы сможете не только увидеть своих любимых исполнителей, но и ощутить дух времени, который несёт каждый аккорд.

 

Не упустите возможность стать частью этого исторического события! Круиз продолжается, и ваше место на борту уже ждет вас!

Купить билет на концерт Юбилей Матвея Аничкина. Круиз длиною в жизнь

Помощь с билетами
Февраль
25 февраля среда
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Jazz Jam Christmass Edition
16+
Джаз
Jazz Jam Christmass Edition
20 ноября в 20:00 Louis
от 2500 ₽
Павел Кашин
18+
Поп Рок
Павел Кашин
22 ноября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
22 октября в 20:00 Escobar
от 790 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше