Юбилей Матвея Аничкина. Круиз длиною в жизнь

Юбилейный вечер в Москве

Вас ожидает незабываемое событие — юбилейный концерт, посвященный 75-летию его создателя и 45-летию группы «Круиз». Это не просто отметка важной даты, а настоящее торжество отечественной музыки!

Творческий процесс и дружеские встречи

Юбиляр рад поделиться своими эмоциями: «Я - счастливый человек! Я пишу песни, участвую в творческом процессе и живу этим!» В этот вечер на сцене соберутся исполнители разных поколений, которые перекликнутся друг с другом и создадут уникальную атмосферу творчества.

Заслуженные гости

Среди приглашенных артистов — В. Пресняков старший и младший, В. Матецкий, А. Маршала, О. Газманов, Е. Маргулиса, С. Скачкова и Ж. Мелимеров. Несмотря на плотный график каждого, участники обещают сделать всё, чтобы встретиться на сцене.

Круиз продолжается!

Юбилейный концерт — это не только встреча старых друзей, но и возможность насладиться бессмертными хитами, которые стали символами нескольких поколений. В этот вечер вы сможете не только увидеть своих любимых исполнителей, но и ощутить дух времени, который несёт каждый аккорд.

Не упустите возможность стать частью этого исторического события! Круиз продолжается, и ваше место на борту уже ждет вас!