Юбилеи и премьеры
Юбилеи и премьеры

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с оркестром русских народных инструментов

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где зал оживёт под звуки талантливых исполнителей. В программе выступят:

  • Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина, обладатель Гран-при и лауреат всероссийских и международных конкурсов;
  • Академический хор Пермского государственного института культуры, также лауреат престижных конкурсов;
  • Народный хор ПГИК.

Программа вечера

Зрителей ожидает запоминающаяся программа, включающая произведения:

  • Георгий Свиридов — маленькая кантата «Снег идёт» на стихи Бориса Пастернака, включая «Снег идёт», «Душа» и «Ночь»;
  • Владимир Беляев — «Ямщицкие песни», среди которых «Однозвучно гремит колокольчик», «Запрягу я тройку борзых» и «Степь да степь кругом»;
  • Михаил Глинка — «Славься».

Информация для зрителей

Обратите внимание, что программа может меняться, так что следите за нашими обновлениями! Это замечательная возможность окунуться в атмосферу русской музыки и насладиться исполнением на уникальных народных инструментах.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера!

Декабрь
8 декабря понедельник
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 350 ₽

