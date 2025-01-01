Юбилеи и премьеры

Музыкальный вечер с оркестром русских народных инструментов

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где зал оживёт под звуки талантливых исполнителей. В программе выступят:

Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина, обладатель Гран-при и лауреат всероссийских и международных конкурсов;

Академический хор Пермского государственного института культуры, также лауреат престижных конкурсов;

Народный хор ПГИК.

Программа вечера

Зрителей ожидает запоминающаяся программа, включающая произведения:

Георгий Свиридов — маленькая кантата «Снег идёт» на стихи Бориса Пастернака, включая «Снег идёт», «Душа» и «Ночь»;

Владимир Беляев — «Ямщицкие песни», среди которых «Однозвучно гремит колокольчик», «Запрягу я тройку борзых» и «Степь да степь кругом»;

Михаил Глинка — «Славься».

Информация для зрителей

Обратите внимание, что программа может меняться, так что следите за нашими обновлениями! Это замечательная возможность окунуться в атмосферу русской музыки и насладиться исполнением на уникальных народных инструментах.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера!