Премьера по произведению Р. Отарбаева в Государственном Кукольном театре

Спектакль «Посылка из Китая» — это важное событие в театральной жизни Алматы. Основанный на произведении Рахимжана Отарбаева, этот драматический спектакль рассказывает о сложных человеческих судьбах, национальных ценностях и связи между поколениями. Его адаптация станет интересным опытом для всех зрителей.

Творческая группа

Режиссером спектакля выступила А. Кабдешова, известная своими яркими интерпретациями классических и современных произведений. В актерском составе — М. Капалбаев, Ш. Аскарова, А. Умирова и другие талантливые артисты, которые привнесут жизнь в каждую сцену.

Где и когда

Спектакль будет представлен на сцене Государственного кукольного театра Алматы, который славится своим уникальным подходом к театральному искусству. Не упустите возможность увидеть это захватывающее произведение в исполнении лучших артистов страны.

Приходите и станьте свидетелями истории, которая затрагивает сердца и заставляет задуматься о вечных ценностях и межпоколенческих связях.