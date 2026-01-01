Оповещения от Киноафиши
Спектакль Үйшік

Постановка
Государственный кукольный театр
Режиссер А. Зайцев

О спектакле

«Үйшік» - орыс халық ертегісінің негізінде сахналанған жарқын әрі қызықты қойылым. Балалар ғажайып орманға тап болып, ондағы тұрғындармен танысады. Олардың үлкен саңырауқұлақтан тұрғызылған үйшіктері бар.

Ормандағы әрбір тұрғын балаларға түрлі қызықты ойындар, би, жаттығу, тіпті саңырауқұлақ жинауды үйретеді. Қойылым балаларды қонақжай, қайырымды, тату болуға шақырады. Сонда ғана кішкентай ғана үйшікке үлкен жан-жануарлар бірлесе тұра алады. Қойылым жарқын әрі көңілді. Балалар ертегі кейіпкерлерімен бірге оқиға ішіне еніп, кейіпкерлерге барлық қиындықтарды бірге жеңуге көмектеседі.

