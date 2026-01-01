Спектакль Йөрәккә дә ремонт кирәк / Сердце в рассрочку

Спектакль «Сердце в рассрочку»: комедия о жизни и любви

В Театре Государственного Татарского Драматического им. К. Тинчурина состоится спектакль, который затрагивает важнейшие темы: смысл жизни, одиночество, поиск себя и доверие к людям. В центре сюжета — женщина, чинящая кран, и неожиданная встреча, способная кардинально изменить её жизнь.

Сюжет и основные темы

История проста, но глубокая: «Она чинила кран, он починил её жизнь, когда надежды уже не осталось». Но, как часто бывает, в жизни всё не так однозначно. Главная героиня сталкивается с неожиданными трудностями: её квартира, медленно разваливающаяся, наполнена проблемами — от сломанной мебели до шумных соседей. И вот, среди всех этих забот, появляется мужчина, который может стать её надеждой, если только она сможет преодолеть страхи и недопонимания.

Создатели спектакля

Спектакль ведёт талантливая Ляйсан Загидуллина, а перевод пьесы на русский язык выполнен Резедой Фазлиевой. «Сердце в рассрочку» — это не просто комедия, а глубокие размышления о человеческих отношениях, о том, как важно находить смысл даже в самых обыденных ситуациях.

Постановка и языковая особенность

Спектакль идёт на татарском языке с синхронным переводом на русский. Это отличная возможность насладиться театральным искусством и культурой Татарстана, преодолевая языковые барьеры.

Билеты на спектакль

Купить билеты на «Сердце в рассрочку» можно через платформу Ticketland.