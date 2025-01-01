Спектакль Youtube/В полиции: красная кнопка

Меню
Спектакль Григория Добрыгина по мотивам мемов из российского ютьюба 18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Спектакль на грани реальности — новое слово в found drama

Григорий Добрыгин и артисты театра а39 представляют уникальный спектакль, основанный на жанре found drama. Команда тщательно отсмотрела сотни видеороликов на YouTube и выбрала самые оригинальные из них для создания своей постановки.

Обычные люди и их необычные реакции

Герои спектакля — это не знаменитости, а обычные люди, чьи неожиданные или экстравагантные реакции привлекли внимание камер. Режиссер Григорий Добрыгин предложил актерам поэкспериментировать с наблюдением, что является одним из базовых упражнений в театральном образовании.

Глубже, чем просто копирование

Однако задача актеров в этом спектакле гораздо глубже. Они не просто копируют поведение персонажей видеороликов, а создают собственное высказывание об униженных и оскорбленных современниках, находясь на границе между художественной правдой и реальностью.

Поиск настоящих сокровищ YouTube

«Я задал некоторые параметры поиска: это должны были быть не блогеры, потому что они занимаются самолюбованием, а наоборот, люди, которых камера застала врасплох. Это те, кто проявил свой характер и привлек внимание окружающих», — говорит Григорий Добрыгин.

Спектакль исследует важные социальные темы и заставляет зрителей задаться вопросами о том, как мы воспринимаем других и что на самом деле скрывается за мгновениями, запечатленными на видео.

Не упустите возможность увидеть спектакль

Не пропустите шанс стать свидетелем этого необычного театрального опыта! Спектакль «На грани реальности» обещает быть не только интересным, но и глубоким, заставляя задуматься о значении человеческих эмоций и реакций в современном мире.

Режиссер
Григорий Добрыгин
Григорий Добрыгин
В ролях
Ольга Балацкая
Петр Алексеенко
Ефим Белосорочка
Серафима Гощанская

Сентябрь
Октябрь
23 сентября вторник
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 2000 ₽
27 октября понедельник
20:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 1500 ₽

Фотографии

Youtube/В полиции: красная кнопка Youtube/В полиции: красная кнопка Youtube/В полиции: красная кнопка Youtube/В полиции: красная кнопка Youtube/В полиции: красная кнопка Youtube/В полиции: красная кнопка Youtube/В полиции: красная кнопка

