Юбилейный концерт группы ЙОРШ в Воронеже

Группа ЙОРШ, одна из самых ярких звезд отечественной панк-рок-сцены, готовится к масштабному юбилею. В 2026 году коллектив отметит свои 20 лет, и собирается отправиться в самый масштабный тур за всю свою историю.

1 ноября в клубе 12 в Воронеже прозвучат все ваши любимые хиты, которые на протяжении многих лет осели в плейлистах поклонников, редкие треки, а также песни из нового альбома. От маленьких андеграундных баров до огромных фестивальных сцен — группа прошла путь, который стоил каждой капли пота и каждую бессонную ночь в туровом автобусе.

Энергия и драйв

Теперь, мальчик с ирокезом, который начал свою карьеру в подмосковном ДК, празднует юбилей в окружении своих преданных фанатов. Это не просто концерт — это возможность стать частью истории. Готовьтесь к слэму, угару и настоящему панк-року. ЙОРШ привнесет в этот вечер атмосферу настоящего драйва и энергии.

Приходите на праздник

Не упустите шанс заряжаться безудержной энергией и громко отпраздновать юбилей любимой команды. 1 ноября станет незабываемым событием для всех поклонников панк-рока!