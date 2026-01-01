Юбилейный концерт группы ЙОРШ

Группа ЙОРШ, один из ведущих представителей отечественной панк-рок-сцены, отмечает свой 20-летний юбилей! 19 сентября в клубе Подземка прозвучат все хиты, которые на протяжении многих лет радуют поклонников, а также редкие треки и песни из нового альбома.

От андеграундных баров до огромных фестивальных сцен, путь группы прошёл через множество вершин. ЙОРШ стал известен благодаря горячей ротации на радио и масштабным турам, охватывающим сотни городов. Теперь гаала-тур приближается к Новосибирску!

Каждый концерт — это не просто выступление, а настоящая энергетическая волна, где каждый зритель становится частью истории. «Слэм, угар и панк-рок» — это фраза, которая идеально описывает атмосферу живых выступлений группы. Приходите зарядиться безудержной энергией и громко отпраздновать юбилей любимой команды!

Не пропустите событие!

Двадцать лет драйва, угара и панк-рока с ЙОРШ — это возможность не просто вспомнить лучшие песни, но и снова ощутить ту неподдельную энергию, которая присуща каждому их выступлению. Не упустите шанс стать частью этого яркого культурного события!