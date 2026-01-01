Оповещения от Киноафиши
Билеты
Йорш
Билеты от 1800₽
Киноафиша Йорш

Йорш

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Юбилейный концерт группы ЙОРШ

Группа ЙОРШ, один из ведущих представителей отечественной панк-рок-сцены, отмечает свой 20-летний юбилей! 19 сентября в клубе Подземка прозвучат все хиты, которые на протяжении многих лет радуют поклонников, а также редкие треки и песни из нового альбома.

От андеграундных баров до огромных фестивальных сцен, путь группы прошёл через множество вершин. ЙОРШ стал известен благодаря горячей ротации на радио и масштабным турам, охватывающим сотни городов. Теперь гаала-тур приближается к Новосибирску!

Каждый концерт — это не просто выступление, а настоящая энергетическая волна, где каждый зритель становится частью истории. «Слэм, угар и панк-рок» — это фраза, которая идеально описывает атмосферу живых выступлений группы. Приходите зарядиться безудержной энергией и громко отпраздновать юбилей любимой команды!

Не пропустите событие!

Двадцать лет драйва, угара и панк-рока с ЙОРШ — это возможность не просто вспомнить лучшие песни, но и снова ощутить ту неподдельную энергию, которая присуща каждому их выступлению. Не упустите шанс стать частью этого яркого культурного события!

Октябрь
30 октября пятница
19:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 1800 ₽
В других городах
Март
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
6 марта пятница
19:00
Event-холл «Свобода» Рязань, Соборная пл., 21
от 1700 ₽
11 сентября пятница
19:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
от 1700 ₽
19 сентября суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1700 ₽
2 октября пятница
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1700 ₽
3 октября суббота
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1700 ₽
4 октября воскресенье
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1700 ₽
8 октября четверг
19:00
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
от 1600 ₽
9 октября пятница
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 1600 ₽
11 октября воскресенье
19:00
Арт-пространство Werk Казань, Габдуллы Тукая, 115, корп. 6
от 1600 ₽
8 ноября воскресенье
19:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 1600 ₽

