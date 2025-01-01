ЙОРШ: Панк-рок в двух столицах

Группа ЙОРШ – один из хедлайнеров современной отечественной панк-рок-сцены – приглашает вас отпраздновать своё 19-летие этой осенью на больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге. 18 октября в клубе BASE прозвучат лучшие треки за почти два десятилетия существования команды, а также новинки из предстоящего альбома, работа над которым почти завершена.

История успеха

Коллектив прошёл путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны. ЙОРШ также стал победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Их музыка давно завоевала сердца слушателей, а песни уже стали настоящими народными хитами, которые можно услышать как на кухнях, так и в караоке или на страницах социальных сетей.

Подготовьтесь к вечеру

Приходите 18 октября в клуб BASE, чтобы насладиться слэмом, угаром и настоящим панк-роком. Будет громко! Не упустите возможность стать частью этого праздника музыки и энергии.