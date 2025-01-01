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Йорш
Билеты от 1600₽
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Йорш

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

ЙОРШ: Панк-рок в двух столицах

Группа ЙОРШ – один из хедлайнеров современной отечественной панк-рок-сцены – приглашает вас отпраздновать своё 19-летие этой осенью на больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге. 18 октября в клубе BASE прозвучат лучшие треки за почти два десятилетия существования команды, а также новинки из предстоящего альбома, работа над которым почти завершена.

История успеха

Коллектив прошёл путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны. ЙОРШ также стал победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Их музыка давно завоевала сердца слушателей, а песни уже стали настоящими народными хитами, которые можно услышать как на кухнях, так и в караоке или на страницах социальных сетей.

Подготовьтесь к вечеру

Приходите 18 октября в клуб BASE, чтобы насладиться слэмом, угаром и настоящим панк-роком. Будет громко! Не упустите возможность стать частью этого праздника музыки и энергии.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Base Club Москва, Орджоникидзе, 11, стр. 1
19:00 от 1600 ₽

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