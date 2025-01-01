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Йорш

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О концерте/спектакле

Концерт группы «Йорш» в Ростове-на-Дону

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! Группа «Йорш» отправляется в тур и уже 24 октября выступит в Ростове-на-Дону. На концерте прозвучат все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, а также новинки, которые подарят зрителям настоящий угар.

История группы

«Йорш» — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене. Они уверенно прошли путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны. В 2018 году группа получила престижную премию «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года», что стало важной вехой в их карьере.

Зачем приходить на концерт?

Регулярные солдауты, десятки успешных фитов, сотни посещенных городов и тысячи ежемесячных зрителей на концертах — все это подтверждает, что панк-рок жив и продолжает радовать своих поклонников. Не упустите возможность стать частью этого события! Концерт группы «Йорш» станет незабываемым событием для всех любителей качественной музыки.

Запланируйте свой вечер 24 октября и готовьтесь к настоящему панк-року!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 24 октября
Lavé Club F3 Ростов-на-Дону, Фрунзе, 3
19:00 от 1600 ₽

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