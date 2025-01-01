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Йорш

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Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы ЙОРШ в Красноярске

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! Группа ЙОРШ отправляется в тур и уже 20 сентября выступит в Красноярске!

Что ждать от концерта

В программе — все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, а также новинки и настоящий угар. ЙОРШ — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене. Они уверенно прошли путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны.

Достижения и популярность

Группа стала победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Регулярные солдауты, десятки успешных фитов и сотни посещенных городов подтверждают, что панк никогда не умрёт.

Информация о концерте

Дата: 20 сентября
Место: Клуб «Эрмитаж»
Не пропустите! Этот концерт вы запомните надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 20 сентября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
19:00 от 1600 ₽

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