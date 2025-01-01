Концерт группы ЙОРШ в Красноярске

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! Группа ЙОРШ отправляется в тур и уже 20 сентября выступит в Красноярске!

Что ждать от концерта

В программе — все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, а также новинки и настоящий угар. ЙОРШ — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене. Они уверенно прошли путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны.

Достижения и популярность

Группа стала победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Регулярные солдауты, десятки успешных фитов и сотни посещенных городов подтверждают, что панк никогда не умрёт.

Информация о концерте

Дата: 20 сентября

Место: Клуб «Эрмитаж»

Не пропустите! Этот концерт вы запомните надолго!