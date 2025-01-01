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Йорш
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Йорш

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Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Йорш» в Новосибирске

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! Группа «Йорш» отправляется в тур и уже 19 сентября выступит в Новосибирске. Это событие не стоит пропускать!

Что вас ждет на концерте?

В программе — все главные хиты коллектива за почти два десятилетия, новинки и настоящий угар. «Йорш» — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене, которая уверенно прошла путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны.

Достижения группы

Команда стала победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Регулярные солдауты, десятки успешных фитов, сотни посещенных городов и миллионы слушателей на цифровых платформах подтверждают — панк никогда не умрёт!

Информация о событии

Дата: 19 сентября
Место: Клуб «Подземка»
Исполнитель: «Йорш»

Этот концерт вы запомните надолго! Не упустите возможность стать частью панк-рок истории!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
19:00 от 1600 ₽

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