Концерт группы «Йорш» в Новосибирске

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! Группа «Йорш» отправляется в тур и уже 19 сентября выступит в Новосибирске. Это событие не стоит пропускать!

Что вас ждет на концерте?

В программе — все главные хиты коллектива за почти два десятилетия, новинки и настоящий угар. «Йорш» — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене, которая уверенно прошла путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны.

Достижения группы

Команда стала победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Регулярные солдауты, десятки успешных фитов, сотни посещенных городов и миллионы слушателей на цифровых платформах подтверждают — панк никогда не умрёт!

Информация о событии

Дата: 19 сентября

Место: Клуб «Подземка»

Исполнитель: «Йорш»

Этот концерт вы запомните надолго! Не упустите возможность стать частью панк-рок истории!