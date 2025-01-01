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Йорш
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Йорш

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О концерте/спектакле

Концерт группы ЙОРШ в Воронеже

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! Группа ЙОРШ отправляется в тур и уже 23 октября выступит в Воронеже. В программе концерта — все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, новинки и настоящий угар.

ЙОРШ: от андеграунда до хедлайнеров

ЙОРШ — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене. Коллектив уверенно прошел путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны. Группа стала победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года».

Феномен популярности

Регулярные солдауты, десятки успешных фитов, сотни посещенных с выступлениями городов и тысячи ежемесячных зрителей на концертах — всё это подтверждает, что «панк никогда не умрёт». Миллионы слушателей на цифровых платформах также свидетельствуют о высоком уровне популярности группы.

Детали концерта

Дата: 23 октября
Место: Клуб «100 Ручьёв»

Этот концерт вы запомните надолго! Не пропустите возможность увидеть живое выступление одной из лучших панк-групп страны!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 23 октября
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
19:00 от 1600 ₽

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