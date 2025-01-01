Концерт группы ЙОРШ в Воронеже

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! Группа ЙОРШ отправляется в тур и уже 23 октября выступит в Воронеже. В программе концерта — все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, новинки и настоящий угар.

ЙОРШ: от андеграунда до хедлайнеров

ЙОРШ — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене. Коллектив уверенно прошел путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны. Группа стала победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года».

Феномен популярности

Регулярные солдауты, десятки успешных фитов, сотни посещенных с выступлениями городов и тысячи ежемесячных зрителей на концертах — всё это подтверждает, что «панк никогда не умрёт». Миллионы слушателей на цифровых платформах также свидетельствуют о высоком уровне популярности группы.

Детали концерта

Дата: 23 октября

Место: Клуб «100 Ручьёв»

Этот концерт вы запомните надолго! Не пропустите возможность увидеть живое выступление одной из лучших панк-групп страны!