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Йорш
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Йорш

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Йорш» в Перми: панк-рок с огоньком!

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью, потому что группа «Йорш» отправляется в тур и уже 14 сентября выступит в Перми!

Программа вечера

На концерте вас ждут все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, новинки и настоящий угар. «Йорш» — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене. Они уверенно прошли путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны.

Достижения и популярность

Группа завоевала популярность и признание, став победителем премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года». Регулярные солдауты, десятки успешных фитов, сотни городов, в которых они выступали, и миллионы слушателей на цифровых платформах подтверждают — «панк никогда не умрёт».

Детали концерта

Не пропустите этот незабываемый концерт! 14 сентября, клуб «Свобода». Группа «Йорш» обещает сделать этот вечер незабываемым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 14 сентября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
19:00 от 1600 ₽

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