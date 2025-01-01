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Йорш
Киноафиша Йорш

Йорш

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тур группы «Йорш» по России 2025: панк-рок в самом разгаре!

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! В программе — все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, новинки и настоящий угар.

История группы

«Йорш» — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене. Коллектив уверенно прошел путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны. Они стали победителями премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года», что подтверждает их популярность и влияние на музыкальную сцену.

Не пропустите!

Забронируйте билеты заранее! Убедитесь, что не пропустите шанс увидеть одну из самых энергичных групп в действии. Панк никогда не умрет, и «Йорш» это докажет!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 11 сентября
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1
19:00 от 1600 ₽
Омск, 17 сентября
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
19:00 от 1500 ₽
Екатеринбург, 26 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:00 от 1600 ₽
Челябинск, 27 сентября
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
19:00 от 1600 ₽
Уфа, 28 сентября
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
19:00 от 1500 ₽
Самара, 3 октября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
19:00 от 1600 ₽
Казань, 4 октября
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
19:00 от 1600 ₽
Краснодар, 25 октября
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
19:00 от 1600 ₽
Волгоград, 1 ноября
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
19:00 от 1600 ₽

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