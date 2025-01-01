Тур группы «Йорш» по России 2025: панк-рок в самом разгаре!

Готовьтесь к мощному панк-рок-отрыву этой осенью! В программе — все главные хиты за почти два десятилетия истории коллектива, новинки и настоящий угар.

История группы

«Йорш» — одна из самых заметных команд на современной отечественной панк-рок-сцене. Коллектив уверенно прошел путь от небольших андеграундных клубов и подпольных баров до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны. Они стали победителями премии «Чартова Дюжина» в номинации «Песня года», что подтверждает их популярность и влияние на музыкальную сцену.

Не пропустите!

Забронируйте билеты заранее! Убедитесь, что не пропустите шанс увидеть одну из самых энергичных групп в действии. Панк никогда не умрет, и «Йорш» это докажет!