Фолк-фестиваль Йоль в клубе «Glastonberry»

Приглашаем на фолк-фестиваль Йоль, который пройдет в Москве в клубе Glastonberry. Йоль — древний и священный праздник солнцестояния. В этот день наши предки собирались вместе, чтобы встретить Солнце, восставшее из мрака, и обозреть возрожденный мир. В этом году нас ожидает незабываемое музыкальное событие с участием талантливых фолк-команд.

Участники фестиваля

На фестивале выступят самые любимые и душевные фолк-группы из Москвы и Набережных Челнов:

Alconost — родоначальники folk metal сцены в России. Они порадуют зрителей ярким шоу и изумительным женским вокалом, пропитанным русскими традициями.

Блуждающие огни — исполнители сказочного фолк-рока и атмосферного нео-фолка. Их проникновенные песни и мелодичная музыка с блюзовыми нотками создадут особую атмосферу.

Корни озер — команда, синтезирующая авторские русскоязычные тексты и акустико-роковое звучание с использованием этнических инструментов. Их идеи пантеизма и связи человека с природой не оставят никого равнодушным.

Знак ветра — группа с глубокой смысловой нагрузкой и необычной образностью текстов. Они расскажут о исканиях духа, выборе пути и обретении гармонии. Их выступление обещает создать уникальное ощущение и изменить восприятие мира.

Согреваем зимнюю ночь

Приходите зажечь Костер Йоля вместе, чтобы зарядиться настроением тепла и радости на всю зиму!