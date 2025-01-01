Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Йоль
Билеты от 1800₽
Киноафиша Йоль

Йоль

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте

Фолк-фестиваль Йоль в клубе «Glastonberry»

Приглашаем на фолк-фестиваль Йоль, который пройдет в Москве в клубе Glastonberry. Йоль — древний и священный праздник солнцестояния. В этот день наши предки собирались вместе, чтобы встретить Солнце, восставшее из мрака, и обозреть возрожденный мир. В этом году нас ожидает незабываемое музыкальное событие с участием талантливых фолк-команд.

Участники фестиваля

На фестивале выступят самые любимые и душевные фолк-группы из Москвы и Набережных Челнов:

  • Alconost — родоначальники folk metal сцены в России. Они порадуют зрителей ярким шоу и изумительным женским вокалом, пропитанным русскими традициями.
  • Блуждающие огни — исполнители сказочного фолк-рока и атмосферного нео-фолка. Их проникновенные песни и мелодичная музыка с блюзовыми нотками создадут особую атмосферу.
  • Корни озер — команда, синтезирующая авторские русскоязычные тексты и акустико-роковое звучание с использованием этнических инструментов. Их идеи пантеизма и связи человека с природой не оставят никого равнодушным.
  • Знак ветра — группа с глубокой смысловой нагрузкой и необычной образностью текстов. Они расскажут о исканиях духа, выборе пути и обретении гармонии. Их выступление обещает создать уникальное ощущение и изменить восприятие мира.

Согреваем зимнюю ночь

Приходите зажечь Костер Йоля вместе, чтобы зарядиться настроением тепла и радости на всю зиму!

Купить билет на концерт Йоль

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
17:30
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1800 ₽

В ближайшие дни

BeJazz Jam
6+
Джаз
BeJazz Jam
11 декабря в 20:00 Пространство Gamma More
от 700 ₽
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
24 января в 20:00 Измайлово
от 2200 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
26 декабря в 22:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше