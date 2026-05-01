Yoga Yuga Fest

Фестиваль йоги и творчества в Ростове

Приготовьтесь к ежегодному крупнейшему фестивалю йоги, творчества и здорового образа жизни. Этот день обещает быть наполненным открытиями, практиками и умиротворением.

Что вас ждёт?

Шесть тематических площадок будут работать одновременно, чтобы каждый мог найти практику по душе. В рамках фестиваля 35 мастеров, спикеров и топ-преподавателей поделятся своими знаниями и проведут занятия.

Особые гости

В этом году фестиваль примет нескольких выдающихся гостей:

Гонбо Ловон-Багши (Батыр Элистаев) — настоятель Оргакинского хурула в Калмыкии;

Духовный учитель из Индии Митра Джи.

Заключительный аккорд

В завершение дня всех участников ждет особый подарок — живой концерт Сати Казановой. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!